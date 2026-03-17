Allenamento Milan, i rossoneri tornano a lavoro dopo il giorno di riposo: il programma in vista del Torino

Allenamento Milan, i rossoneri di Allegri tornano a lavoro dopo il giorno di riposo: ecco il programma in vista del Torino

Il calcio sa essere volubile e il Milan ne ha avuto la prova nell’arco di soli sette giorni. Una settimana fa la squadra rientrava a Milanello con l’entusiasmo alle stelle per aver festeggiato la vittoria nel Derby contro l’Inter di Chivu; oggi, invece, lo scenario è diametralmente opposto. I rossoneri si ritrovano infatti a dover smaltire la delusione per la sconfitta maturata all’Olimpico contro la Lazio, un risultato che ha bruscamente interrotto l’inerzia positiva del post-stracittadina. Come è spesso accaduto nella gestione di Massimiliano Allegri, il tecnico ha concesso un giorno di pausa totale durante la giornata di ieri per ricaricare le pile mentali, ma da questa mattina la musica cambia radicalmente.

Allenamento Milan, ritorno in campo: obiettivo compattezza

Nella giornata odierna la squadra torna in campo per la prima sessione di allenamento settimanale. Il programma prevede l’inizio immediato della preparazione per la sfida di San Siro contro il Torino, in programma sabato alle 18:00. Allegri ha un obiettivo prioritario: «Ritrovare subito compattezza e fiducia», messaggi che il tecnico sta cercando di trasmettere a un gruppo apparso fragile nelle letture difensive e meno cinico sotto porta rispetto alla gara contro i nerazzurri. La settimana sarà fondamentale per analizzare gli errori commessi a Roma e serrare i ranghi, evitando che un singolo passo falso si trasformi in una crisi di risultati più profonda.

Allenamento Milan, focus sul Torino per ripartire

La sfida contro i granata di sabato pomeriggio rappresenta già un crocevia importante per non perdere contatto con le zone nobili della classifica. Allegri si aspetta una risposta di carattere dai suoi uomini chiave, a partire da quelli più criticati nelle ultime ore. Il ritorno tra le mura amiche di San Siro dovrà servire a riaccendere quel fuoco che sembrava divampato dopo il Derby e che la Lazio ha spento troppo facilmente. Il lavoro a Milanello si concentrerà non solo sulla tattica, ma soprattutto sulla tenuta psicologica di un gruppo che deve dimostrare di saper gestire i picchi emotivi di una stagione sempre più serrata.