Allenamento Milan: quando saranno i rossoneri a Milanello per la penultima seduta prima della Fiorentina

Allenamento Milan: quando saranno i rossoneri a Milanello per la penultima seduta prima della trasferta contro la Fiorentina

Come riportato dal report ufficiale del Milan, nella giornata di domani, giovedì 28 marzo, l’appuntamento dei rossoneri a Milanello è fissato per l’ora di pranzo.

Intorno alle 14.30, invece, la squadra dovrà raggiungere la palestra per il penultimo allenamento prima della partenza per Firenze fissata per venerdì. Il match si giocherà al Franchi sabato sera, importante consolidare il secondo posto in classifica in attesa della Juventus.