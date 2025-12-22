MN24 – Allenamento Milan, riprendono gli allenamenti per i rossoneri: il programma. Segui le ultime sui rossoneri

Dopo la deludente parentesi in Supercoppa Italiana, conclusasi prematuramente con l’eliminazione per mano del Napoli, il Milan è pronto a voltare pagina. Archiviate le fatiche della trasferta araba e goduti due giorni di meritato relax, il Diavolo si è ritrovato oggi presso il centro sportivo di Milanello per riprendere l’attività agonistica. Secondo quanto riferito dalla redazione di MilanNews.it, la sessione inaugurale di questa settimana si è svolta nel pomeriggio, dando ufficialmente il via alla preparazione per il prossimo turno di campionato.

Il programma degli allenamenti verso il Lunch Match

I rossoneri sono attesi dalla sfida casalinga di domenica prossima a San Siro, prevista per le 12:30 contro l’Hellas Verona. La gestione della settimana sarà tuttavia influenzata dalle festività. Sotto la guida attenta di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la grande capacità di gestione del gruppo, la squadra lavorerà intensamente anche domani e la mattina del 24 dicembre.

Il gruppo godrà di un solo giorno di riposo, quello di Natale, per poi tornare in campo il 26 pomeriggio. La rifinitura decisiva è fissata per il 27 mattina, a meno di ventiquattro ore dal match contro gli scaligeri. Questo tour de force riflette la volontà della nuova dirigenza, guidata dal Direttore Sportivo Igli Tare, l’esperto dirigente albanese celebre per il suo fiuto nello scovare talenti internazionali, di non perdere terreno in classifica.

Infermeria e recuperi: i casi Leao e Gabbia

L’attenzione dello staff medico e di Allegri è rivolta soprattutto alle condizioni dei singoli. Si monitora con ottimismo la situazione di Rafael Leao, l’esterno offensivo portoghese dotato di uno scatto bruciante e di una tecnica sopraffina, che sembra essere in netto miglioramento e punta a una maglia da titolare. Resta invece più incerta la posizione di Matteo Gabbia, il solido difensore centrale cresciuto nel vivaio rossonero, le cui condizioni fisiche presentano ancora diverse incognite che verranno chiarite solo nei prossimi giorni.

Con il supporto strategico di Igli Tare dietro le quinte, il club di Via Aldo Rossi punta a chiudere l’anno solare con una vittoria convincente, cercando di trasformare l’amarezza della trasferta araba in energia positiva per la scalata in Serie A.