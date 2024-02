Allenamento Milan pre Rennes: la rifinitura dei rossoneri alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League – FOTO e VIDEO

(inviato a Milanello) – Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà il Rennes nel ritorno dei playoff di Europa League. Rossoneri in campo a Milanello per la rifinitura prima della partenza per la Francia. Milannews24 ha seguito LIVE la seduta odierna.

Ore 12.45 – Siparietto tra Leao e Tomori in allenamento. Ecco cos’è successo.

Siparietto a Milanello verso #SRFCACM.Tunnel di #Tomori a #Leao tra le risate e la sorpresa generale, il 🇵🇹 poi va a recuperare il pallone e nel rientrare si complimenta con il compagno pic.twitter.com/4MkVr8OjrI — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 21, 2024

Ore 12.30 – Riscaldamento personalizzato per Pulisic e Kjaer, che poi si sono uniti ai compagni per la restante parte della seduta. Nessuna preoccupazione.

Ore 12.25 – Applausi del gruppo per i rientri di Tomori e Kalulu, così come per l’uscita del libro di Leao.

Allenamento in corso verso #SRFCACM, applausi a Milanello per il ritorno in campo di #Tomori e #Kalulu, e per l'uscita del libro di #Leao pic.twitter.com/ViZpAT3ru8 — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 21, 2024

Ore 12.18 – Assenti Calabria e Pobega, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

Ore 12.15 – All’antivigilia della sfida si vociferava che Ismael Bennacer non fosse al 100% e che potesse saltare la sfida. Allarme rientrato: l’algerino si sta allenando con i compagni.

Presente in gruppo anche #Bennacer. Sarà a disposizione per #SRFCACM pic.twitter.com/nGnKMixMne — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 21, 2024

Ore 12.10 – Novità importanti sulle condizioni di Kalulu e Tomori. I due difensori, lungodegenti visti i rispettivi infortuni, si allenano in gruppo. Pioli vicino al recupero del suo intero pacchetto arretrato.

Allenamento in corso a Milanello, verso #RennesMilan, tutti in gruppo: recuperati #Tomori e #Kalulu, assenti solo Pobega e Calabria pic.twitter.com/r31dHY8Anl — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 21, 2024

Ore 12.05 – Tra poco comincerà l’allenamento del Milan. Intanto si scaldano già i portieri: regolarmente a disposizione Antonio Mirante, che alla vigilia della partita d’andata si era allenato in palestra e non insieme ai compagni.