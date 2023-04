Il Milan si è ritrovato a Milanello per preparare il prossimo impegno di campionato. Buone notizie per Pioli che ha recuperato Messias

Come riportato da Sky Sport infatti il brasiliano ha svolto tutta la seduta in gruppo. E’ recuperato per il match contro l’Empoli