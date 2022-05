Allenamento Milan: partitella con la Primavera verso il Verona

Colazione a Milanello per i rossoneri prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan di scena a Verona domenica 8 maggio alle 20.45. Presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare prima di uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema eseguiti nella porzione dietro le porte. Terminata la prima fase, la squadra ha disputato una partitella di allenamento – due tempi da 30 minuti – contro la formazione Primavera.