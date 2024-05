Van Bommel Milan, l’olandese scala le gerarchie: la sensazione è che… Le ULTIMISSIME sul futuro della panchina

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan, che sembra in questa fase come non mai in bilico tra due nomi: Fonseca da un lato e Van Bommel dall’altro.

Proprio l’ex centrocampista che ha deciso di lasciare l’Anversa al termine della stagione sta scalando in questi giorni le gerarchie. Secondo il quotidiano la sensazione è che il Milan abbia già definito in linea di massima il suo allenatore e che voglia soltanto aspettare la fine della stagione per annunciarlo.