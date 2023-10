Allenamento Milan: oggi il ritorno a Milanello! Il programma. I rossoneri non convocati in nazionale tornano ad allenarsi

Oggi c’è il rientro del Milan a Milanello: con Stefano Pioli ci saranno i giocatori non convocati in nazionale.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il ritrovo è fissato per il pranzo (obbligatorio), mentre l’allenamento per chi non è in nazionale inizierà alle ore 15:00.