Allenamento Milan, oggi la ripresa: nel mirino il match contro la Salernitana

Allenamento Milan, oggi la ripresa: all’ora di pranzo si incontreranno a Milanello i rossoneri non impegnati con le Nazionali. I dettagli

Oggi, all’ora di pranzo, il Milan si ritroverà al centro sportivo di Milanello per la preparazione invernale che porterà dritti dritti al 4 gennaio, giornata in cui i rossoneri scenderanno in campo contro la Salernitana per la ripresa della Serie A.

Man mano si aggregheranno al gruppo anche i giocatori che hanno partecipato al Mondiale in Qatar.