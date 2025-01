Allenamento Milan, la novità da Riyad stupisce i tifosi! La mossa di Conceicao è da non credere, cosa sta succedendo

Allenamento Milan, clamorosa novità da Riyad: rossoneri già in campo, prevista una doppia seduta alla vigilia della Juve in Supercoppa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare da Luca Bianchin, noto giornalista, c’è una clamorosa novità in casa Milan in vista della sfida di domani in Supercoppa contro la Juve:

PAROLE – «Il Milan qui a Riad si sta già allenando. Ripeterà nel pomeriggio. Sergio Conceiçao ha deciso di fare doppio allenamento alla vigilia della semifinale di Supercoppa: mai visto negli ultimi anni. I primi tre giorni confermano: SC è un allenatore duro, anche spigoloso».