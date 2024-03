Allenamento Milan, si rivedono Musah e Pulisic: Pioli gli ha detto questa cosa! Il RETROSCENA su quanto successo a Milanello

Giornata d’allenamento oggi per il Milan. A Milanello si sono rivisti Musah e Pulisic, entrambi di rientro dagli impegni con la nazionale degli USA, con la quale hanno vinto la CONCAF. Sky Sport sottolinea come i due statunitensi oggi non si siano allenati, ma sono passati solo per un saluto.

Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, dopo averli salutati ed essersi complimentato con loro per la vittoria ottenuta con la propria nazionale, ha detto loro di andarsi a riposare. Entrambi torneranno ad allenarsi a partire da domani.