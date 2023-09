Allenamento Milan, si torna subito a Milanello! Il programma. L’obiettivo è arrivare pronti per il big match contro la Lazio

Dopo la vittoria a Cagliari, il Milan torna a Milanello per preparare la sfida contro la Lazio, in programma sabato alle 18 a San Siro.

Oggi i rossoneri sono a Milanello per il primo allenamento in vista del match di sabato: una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, seduta classico per il resto del gruppo.