Mercato Milan, Moncada PREME per il suo pupillo: lo vuole a Milanello, il costo INGOLOSISCE Furlani

Mercato Milan, Moncada preme per avere a Milanello Fofana del Monaco: il prezzo ingolosisce molto i rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi prioritari del calciomercato Milan della prossima estate sarà quello di reperire un centrocampista con caratteristiche prettamente difensive. In lista c’è sempre Amrabat, ma Moncada sta premendo con l’area tecnica del Diavolo per convincerla a puntare su Fofana del Monaco.

Il centrocampista, contratto in scadenza nel 2025, è un vero e proprio pupillo per Moncada e il prezzo, intorno ai 20 milioni di euro, ingolosisce Furlani: presto il Diavolo potrebbe preparare il blitz decisivo.