Zirkzee Milan, l’affare si SCALDA! Un solo ostacolo prima dell’affondo decisivo: Cardinale prepara una STORICA eccezione?

Zirkzee-Milan, l’affare si scalda nonostante la concorrenza della Premier: un ultimo ostacolo prima dell’affondo definitivo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan starebbe programmando sotto traccia il colpo decisivo per portare a Milanello Joshua Zirkzee. Per i rossoneri i 40 milioni di euro della clausola rescissoria non rappresentano un problema, così come i 5 milioni di euro richiesti d’ingaggio.

L’ultimo ostacolo, quello principale, è rappresentato dalla richiesta di commissioni dell’agente, superiore ai 10 milioni di euro: il Milan vorrebbe abbassarle ma la sensazione è che Cardinale possa davvero dare l’ok a quella che sarebbe un’eccezione storica per l’attuale corso rossonero il quale non è avvezzo a pagare cifre così alte ai procuratori.