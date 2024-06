Fonseca Milan, il tecnico ha QUESTA convinzione: messaggio a Cardinale, colpo TOP all’orizzonte? Il RETROSCENA

Fonseca-Milan, il tecnico è convinto che con l’arrivo di un centravanti top la rosa dei rossoneri sia ampiamente da scudetto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, nei prossimi giorni ufficializzato come nuovo allenatore del Milan al posto di Pioli, ha una convinzione precisa sulla rosa della del Diavolo e avrebbe mandato un preciso messaggio a Cardinale sul prossimo calciomercato rossonero.

Il portoghese ex Roma è convinto che la rosa attuale del Milan sia già ampiamente da scudetto e che per renderla definitivamente tale serva un colpo top in attacco. L’arrivo di un centravanti dunque che alzi ulteriormente il livello della squadra. In questo senso Zirkzee è il preferito, seguito da Sesko, Santiago Gimenez, David e Guirassy.