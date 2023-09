Allenamento Milan: inizia l’avvicinamento al match contro la Lazio

Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Milan inizia a preparare il match di sabato contro la Lazio. Oggi allenamento a Milanello

Rientrata in nottata da Cagliari, la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per il primo allenamento in ottica Lazio, prossima avversaria dei rossoneri in campionato sabato 30 settembre a San Siro alle ore 18.00.

REPORT

In palestra gli undici titolari di Cagliari-Milan per la seduta defaticante. In campo, dopo aver svolto l’attivazione muscolare all’interno, gli altri componenti della rosa che hanno proseguito la fase dedicata al riscaldamento con alcuni esercizi svolti tra gli ostacoli bassi e i coni. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso, seguite da una serie di partitelle su campo ridotto con le quali si è chiusa la sessione odierna.