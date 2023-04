Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per l’allenamento in vista del match Champions contro il Napoli. Presente Maldini

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per l’allenamento in vista del match Champions contro il Napoli. Presente Maldini.

Come riportato da Sky Sport il dirigente in un clima disteso ha abbracciato singolarmente tutti i giocatori per caricarli in vista della partita di domani sera.