Allenamento Milan, guarda chi si rivede a Milanello! Il post celebrativo del club – FOTO

Allenamento Milan, guarda chi si rivede a Milanello! Il post celebrativo del club per il ritorno in gruppo della squadra – FOTO

Giornata d’allenamento oggi per il Milan. Nella giornata di ieri a Milanello si erano presentati soltanto gli infortunati per continuare il proprio lavoro individuale verso il recupero: oggi, invece, si è allenata la squadra al completo per preparare la sfida contro il Napoli di domenica sera.

Guess who’s back with the group 😍#SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/TsvYa47EMK — AC Milan (@acmilan) February 9, 2024

Ecco il post celebrativo del club rossonero, che scrive: «Indovina chi è tornato con il gruppo 😍». Poi il chiaro riferimento a Malick Thiaw, il quale ha svolto la prima parte della seduta assieme ai compagni, dopo esser rimasto a lungo fermo ai box per infortunio.