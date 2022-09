Con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha postato le foto dell’allenamento odierno a Milanello: seduta sotto la pioggia per i ragazzi di Pioli.

Practice makes perfect 💪#SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/Tme9nYXtld

— AC Milan (@acmilan) September 24, 2022