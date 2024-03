Allenamento Milan: lavoro tecnico e aerobico per la squadra, il report

Prosegue il lavoro del Milan a Milanello in vista del match di campionato contro la Fiorentina. Il report dell’allenamento

Pioggia questa mattina a Milanello dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno, ancora a ranghi ridotti per le assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive nazionali.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra dove il gruppo ha svolto l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra le sagome e gli ostacoli bassi. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto un ulteriore lavoro aerobico, eseguito sul lato lungo del campo.

MERCOLEDÌ 27 MARZO

Il programma prevede per il Milan un allenamento al mattino.