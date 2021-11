Allenamento Milan: la sessione odierna dei rossoneri

Allenamento Milan: il racconto della sessione odierna svolta a Milanello in vista del derby di domenica sera. Su cosa ha lavorato Pioli

Venerdì intenso a Milanello per il Milan di Stefano Pioli. La squadra si è ritrovata per pranzo, prima di effettuare la sessione pomeridiana in preparazione al Derby in programma domenica 7 novembre alle 20.45 a San Siro. Presenti, come sempre, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Dopo il lavoro di attivazione muscolare in palestra, il gruppo si è spostato sul campo dove ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi. A seguire, spazio a una serie di torelli a tema prima di iniziare la fase tattica della sessione odierna. Infine, la classica partitella su campo ridotto.