Allenamento Milan, prosegue la PREPARAZIONE verso l’Inter. Il report COMPLETO

Allenamento Milan, prosegue la preparazione verso il derby di domenica sera contro l’Inter. Il report completo

Questa mattina colazione a Milanello per la squadra rossonera prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in ottica Inter, prossimo avversario dei rossoneri in campionato nella gara in programma domenica 22 settembre alle ore 20.45.

REPORT

Subito in campo per l’attivazione muscolare eseguita tramite alcuni esercizi tecnici, a seguire lavoro atletico focalizzato sulla rapidità. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche sulle finalizzazioni prima della parte tattica e infine della consueta partitella su campo ridotto.

SABATO 21 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Fonseca alle ore 14.00, in diretta su Milan TV e AC Milan Official App.