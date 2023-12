Allenamento Milan, le immagini da Milanello in vista dell’Atalanta – FOTO

Giornata d’allenamento per il Milan di Stefano Pioli in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta

Nella mattinata di oggi il Milan di Stefano Pioli ha svolto una seduta d’allenamento in preparazione alla prossima sfida di campionato che sarà contro l’Atalanta. Il match contro i bergamaschi, valevole per la quindicesima giornata di Serie A, è in programma per sabato 9 dicembre alle ore 18:00.

Queste le foto pubblicate sui canali social ufficiali del club rossonero, relative all’allenamento di oggi a Milanello.