Allenamento Milan, il report di oggi: tecnica e tattica a Milanello

Allenamento Milan, prosegue il lavoro dei rossoneri verso il big match contro il Napoli. Il report di oggi a Milanello

Allenamento pomeridiano oggi per i rossoneri, che si sono radunati a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per iniziare la sessione odierna. Presenti presso il Centro Sportivo per seguire il lavoro della squadra anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Inizio in palestra, dove il gruppo ha svolto l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo dove ha proseguito la fase di riscaldamento con una serie di lavori atletici. Terminata la prima parte di allenamento, la squadra ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche eseguite con l’ausilio delle sagome prima di dividersi in due gruppi: il primo è stato impegnato in altre esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni, il secondo ha effettuato lavoro tattico, prevalentemente sulla fase difensiva. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso l’allenamento odierno.