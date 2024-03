Allenamento Milan: anche Ibrahimovic presente, il gesto dello svedese a Milanello

Oggi il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista della Fiorentina. Presente all’allenamento anche Zlatan Ibrahimovic

Inizia la preparazione del Milan in vista del match contro la Fiorentina di sabato sera in campionato. All’allenamento pomeridiano della squadra presente anche Zlatan Ibrahimovic.

Il dirigente rossonero, come riportato da Sky Sport, ha assistito a tutta la seduta di allenamento della squadra da bordocampo. Ancora una volta lo svedese non ha fatto mancare il suo sostegno agli ex compagni. Sempre più dentro l’ambiente.