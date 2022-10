Il Milan si è ritrovato quest’oggi a Milanello per l’allenamento in vista del Verona. Domani prevista una seduta mattutina

Il Milan si è ritrovato quest’oggi a Milanello per l’allenamento in vista del Verona. La squadra ha effettuato una sessione muscolare in palestra e poi successivamente in campo.

Domani prevista una seduta mattutina alle ore 11:00.