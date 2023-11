Allenamento Milan: squadra al lavoro a Milanello, tre rientri tra le fila rossonere – VIDEO

Allenamento Milan: squadra al lavoro a Milanello alla vigilia della sfida col Psg, tre rientri tra le fila rossonere

(Daniele Grassini inviato a Milanello) – Giornata di vigilia in casa Milan: domani i rossoneri ospiteranno il Paris Saint-Germain nella sfida valevole per la quarta giornata della fase a giorni di Champions League.

Inizia l'allenamento del #Milan alla vigilia del match Champions contro il PSG pic.twitter.com/7wCppJjpdz — Milan News 24 (@Milannews24_com) November 6, 2023

Il Diavolo si è ritrovato questa mattina a Milanello per la rifinitura: presenti in gruppo anche Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze, mentre Kjaer non si sta allenando con il resto dei compagni. Regolarmente presente anche Krunic.