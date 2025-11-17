Allegri uomo derby, al Milan ebbe un grande inizio: non ne perde uno da tempo

Allegri nei derby può vantare buoni risultati, l’ultima sconfitta in una stracittadina risale a tanti anni fa

Massimiliano Allegri può essere definito, a buon diritto, l’uomo derby per eccellenza nel panorama calcistico italiano. La sua capacità di gestire e vincere le stracittadine, ovvero le sfide locali più sentite e cariche di tensione, è un tratto distintivo della sua carriera, un dato statistico che ne cementa la reputazione come specialista delle partite da “dentro o fuori”.

Inizio Folgorante e Dominio a Milano

La prima parentesi di Allegri sulla panchina del Diavolo è emblematica di questa sua attitudine. Arrivato a Milano per guidare il club rossonero, il tecnico livornese partì con il piede giusto, stabilendo immediatamente un dominio psicologico e tattico sui cugini interisti.

Durante gli anni alla guida del Milan, Allegri non solo seppe riportare lo Scudetto a Casa Milan, ma diede prova di una supremazia schiacciante nei confronti della Beneamata nelle sfide cittadine. La sua run iniziale fu impressionante: vinse i primi tre derby della Madonnina consecutivi, un record che dimostrò subito la sua bravura nel preparare mentalmente e tatticamente gli appuntamenti più scottanti.

La Storia Recente: Un Muro Infrangibile nel Derby

Il vero record, tuttavia, si concentra sulla sua esperienza più recente e prolungata alla guida della Juventus. La sua ultima sconfitta in una stracittadina in Serie A, infatti, risale a quasi un decennio fa: l’aprile del 2015, quando la Juventus fu superata per 2-1 in un acceso Torino-Juventus. Da quel giorno, il risultato è cambiato radicalmente e in maniera permanente.

La statistica parla chiaro: da quella data storica, Massimiliano Allegri non ha più perso un derby. Sia nella sua prima lunga esperienza bianconera sia dopo il suo ritorno, la sua Juventus ha saputo imporsi o al massimo pareggiare contro i rivali cittadini. Questa striscia positiva non è solo un dato numerico, ma la testimonianza di una mentalità vincente e di una capacità unica di annullare la pressione in partite che, storicamente, possono ribaltare le sorti di una stagione.