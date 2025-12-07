Allegri, il fattore Pulisic e l’amara verità: Allegri ha avuto il suo asso a mezzo servizio ma i numeri dell’americano restano da top player

Allegri, il fattore Pulisic è a metà servizio: solo sei volte titolare su quattordici in campionato, ma la sua efficacia in zona gol resta la migliore garanzia

Dopo la deludente sconfitta contro la Lazio che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan si rituffa immediatamente nel campionato, concentrando le sue energie sulla difficile trasferta di Torino in programma domani sera. Per cercare la reazione e superare l’ostacolo granata, l’allenatore Massimiliano Allegri farà ancora affidamento su un giocatore che, quando è stato in campo, ha dimostrato di essere il vero uomo in più della squadra in questa prima fase di stagione: Christian Pulisic.

Allegri ritrova Pulisic: i numeri non mentono

L’edizione odierna di Tuttosport dedica un focus proprio all’attaccante americano, evidenziando una verità che si è rivelata amara per lo staff tecnico rossonero: Pulisic non sempre è stato a disposizione con continuità. I numeri, infatti, parlano chiaro e sottolineano quanto Allegri abbia dovuto fare i conti con un giocatore fondamentale spesso in infermeria o gestito con estrema cautela. La gara di domani sera contro il Torino sarà solo la sesta partita in campionato che Pulisic disputa dal primo minuto in quattordici giornate: una statistica che significa che l’americano è partito titolare in nemmeno la metà degli incontri disputati finora.

Se si considera il suo impiego complessivo, Pulisic è stato convocato in otto occasioni, ma di queste è stato schierato dall’inizio in cinque gare ed è subentrato solo in due. La somma totale dei minuti collezionati in Serie A arriva a 422 giri di lancette, una cifra che si traduce in poco più di 50 minuti giocati a partita. Il dato è lapidario: «Massimiliano Allegri ha avuto uno dei giocatori più determinati del campionato praticamente sempre a mezzo servizio».

Nonostante questo minutaggio ridotto e discontinuo, l’attaccante ha dimostrato una determinazione e un’efficacia in zona gol che lo hanno reso uno dei giocatori più decisivi del campionato. Il suo contributo, benché frammentato, è stato eccezionale: Pulisic vanta uno score personale di 7 gol e due assist messi a segno finora in Serie A. Questi numeri testimoniano la sua straordinaria incisività e il suo status di top player, confermando che il suo ritorno in campo con continuità sarà la migliore garanzia per il Milan per ritrovare slancio e concretezza in attacco.