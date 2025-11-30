Allegri a TeleLombardia: «Non c’è bisogno di me in panchina a Torino. Champions League? Ecco quanti punti ci mancano»

Allegri commenta il successo sui biancocelesti parlando della sua espulsione nel finale e della crescita fisica di tutto il centrocampo

Al termine della sofferta vittoria contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha parlato in zona mista ai microfoni di Telelombardia, analizzando a caldo i temi caldi del match, compreso il concitato finale. Il tecnico, apparso comunque soddisfatto per i tre punti, ha risposto inizialmente a una domanda sulla sua reazione e sulla conseguente espulsione rimediata nei minuti di recupero:

IL CARTELLINO ROSSO – «Non c’è bisogno di me in panchina, mi dispiace per l’episodio ma c’era confusione e ho preso un cartellino rosso». La partita è stata a due facce, con un Mike Maignan decisivo nel tenere a galla i suoi prima del vantaggio. Sollecitato sul fatto che dopo il miracolo del portiere francese il Milan non abbia più subito nulla, l’allenatore ha spiegato:

ANALISI DEL MATCH – «Nel primo tempo la Lazio ha fatto bene, quando pressano e corrono diventa difficile e complicato. Abbiamo avuto un’occasione, nel secondo tempo sono calati e noi cresciuti, e abbiamo fatto una bella partita».

Un fattore determinante è stata la crescita fisica della mediana, in particolare quando Fofana riesce ad ingranare. Alla considerazione che con il centrocampista al top il Milan ne ha di più, Allegri ha elencato le caratteristiche dei suoi “strappatori”:

LA FORZA FISICA – «Sono calciatori che strappano, lui, Rabiot, Loftus, Leao, Saelemaekers, Athekame quando rientrerà. L’importante è continuare e sapere che il percorso è lungo, bisogna essere bravi e mantenere i piedi per stasera». Infine, immancabile il calcolo sugli obiettivi stagionali. Nonostante il primo posto momentaneo, alla domanda sulla proiezione punti il tecnico vola basso:

LA MATEMATICA – «Ne mancano ancora 48 per entrare in Champions».