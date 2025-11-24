Connect with us

HANNO DETTO

Allegri a Telelombardia: «Testa subito alla Lazio, altrimenti questa vittoria è fine a sè stessa. L'obiettivo è solo uno»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Saelemaekers: «Quest'anno rivedo lo spirito della stagione dello scudetto, Allegri sa come si vince. Sulle gare con le piccole dico questo»

HANNO DETTO

Maignan a DAZN: «Tutte le parate sono state importanti. Paragoni con l'anno dello scudetto? No e vi spiego perchè»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Allegri: «Dobbiamo migliorare con le piccole. Andare a meno 5 poteva dare un contraccolpo psicologico»

HANNO DETTO

Chivu a DAZN: «All'unico lancio lungo abbiamo preso gol. Questa partita può lasciare frustrazione»

HANNO DETTO

Allegri a Telelombardia: «Testa subito alla Lazio, altrimenti questa vittoria è fine a sè stessa. L’obiettivo è solo uno»

Milan news 24

Published

2 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri, tecnico del Milan, ha commentato anche a Telelombardia l’importante vittoria nel derby di ieri sera contro l’Inter

Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Telelombardia dopo la vittoria nel Derby, ha subito smorzato l’entusiasmo, spingendo la squadra a concentrarsi sul futuro e sulla prossima gara contro la Lazio, valida per la tredicesima giornata di Serie A.

«Testa subito alla Lazio? Assolutamente sì, altrimenti questo risultato è fine a sè stesso. Era importante fare un risultato positivo, meglio una vittoria che ci permette di restare tra le prime quattro».

L’allenatore rossonero ha fissato la nuova tabella di marcia: «Da martedì penseremo subito alla Lazio. Mancano ancora tanti punti per arrivare al nostro obiettivo e arrivare a marzo in una buona posizione».

Infine, sull’espressione “vittoria di corto muso”, Allegri ha scherzato, ma ha ribadito la difficoltà dell’impresa: «Avrei preferito vincere 3-0 (ride, ndr). Ma nelle grandi partite è difficile vincere 3-0. Avevamo davanti un’Inter forte e ben allenata».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.