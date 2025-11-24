Allegri a Telelombardia: «Testa subito alla Lazio, altrimenti questa vittoria è fine a sè stessa. L’obiettivo è solo uno»

Allegri, tecnico del Milan, ha commentato anche a Telelombardia l’importante vittoria nel derby di ieri sera contro l’Inter

Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Telelombardia dopo la vittoria nel Derby, ha subito smorzato l’entusiasmo, spingendo la squadra a concentrarsi sul futuro e sulla prossima gara contro la Lazio, valida per la tredicesima giornata di Serie A.

«Testa subito alla Lazio? Assolutamente sì, altrimenti questo risultato è fine a sè stesso. Era importante fare un risultato positivo, meglio una vittoria che ci permette di restare tra le prime quattro».

L’allenatore rossonero ha fissato la nuova tabella di marcia: «Da martedì penseremo subito alla Lazio. Mancano ancora tanti punti per arrivare al nostro obiettivo e arrivare a marzo in una buona posizione».

Infine, sull’espressione “vittoria di corto muso”, Allegri ha scherzato, ma ha ribadito la difficoltà dell’impresa: «Avrei preferito vincere 3-0 (ride, ndr). Ma nelle grandi partite è difficile vincere 3-0. Avevamo davanti un’Inter forte e ben allenata».