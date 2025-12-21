Allegri, SOS a Tare: gennaio decisivo, il tecnico e il DS sono consapevoli che… Ultimissime

Allegri, il tecnico chiede una mano al mercato di gennaio: rosa troppo corta. Tare concorda ed è pronto ad aiutare il tecnico

La sconfitta rimediata contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana ha agito da catalizzatore per una riflessione profonda in casa rossonera. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza e Massimiliano Allegri sono giunti alla medesima conclusione: la rosa attuale è numericamente insufficiente per reggere le ambizioni di vertice del club.

La diagnosi: «13-14 giocatori non bastano»

Nonostante l’assenza di impegni europei infrasettimanali, il Milan sta pagando a caro prezzo la mancanza di alternative di livello. L’analisi del quotidiano sottolinea come la panchina rossonera non sia attualmente «da big»:

Pochi “titolari” reali: Allegri può contare su uno zoccolo duro di soli 13-14 elementi affidabili. Quando mancano i big o la stanchezza affiora, il divario tecnico con le concorrenti diventa incolmabile.

Il caso Napoli: La semifinale di Riad è stata la prova del nove. Mentre gli avversari hanno potuto attingere da rotazioni consolidate, il Milan ha mostrato il fianco non appena ha dovuto gestire le defezioni (come quella di Gimenez) o il calo di forma dei difensori.

Mercato di gennaio: un’occasione da non fallire

Il mercato di riparazione non è più visto come un semplice “di più”, ma come una necessità vitale per sistemare i reparti scoperti. Igli Tare sta lavorando su due binari paralleli per accontentare le richieste di Allegri: