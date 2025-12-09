Allegri, spunta la statistica che fa felice il tecnico! Dato super, i rossoneri possono sognare

Allegri, c’è la statistica che fa sognare tutto l’ambiente rossonero: c’entrano i punti in classifica. Può succedere a fine anno

La vittoria a Torino ha proiettato il Milan non solo in vetta alla classifica, ma anche nella storia recente del club, come evidenziato dalle statistiche di Opta. Con 31 punti ottenuti nelle prime 14 gare stagionali di Serie A, i rossoneri raggiungono un traguardo che mancava dalla stagione 2021/22, l’anno dell’ultimo Scudetto.

Questo dato non è solo un semplice numero, ma un indicatore di successo. L’analisi statistica, che tiene conto dei tre punti a vittoria da sempre, rivela un precedente incoraggiante: ogni volta che il Diavolo ha superato la soglia dei 30 punti dopo le prime 14 partite del torneo, non ha mai concluso il campionato al di sotto del 3° posto finale.

La partenza folgorante del Milan di Allegri, dunque, non solo conferma le ambizioni di vertice, ma proietta la squadra verso un piazzamento sul podio come minimo garantito.