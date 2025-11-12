Allegri e la sosta benedetta: il tecnico lavora su tattica e mentalità per il salto di qualità e la corsa alla prossima Champions League

Allegri benedice la sosta per le Nazionali: il tecnico livornese lavora sulla tattica e sulla mentalità per la corsa alla prossima Champions League

Il Milan sta vivendo un momento di transizione, e la sosta per le Nazionali si rivela cruciale. Massimiliano Allegri, tornato in panchina con l’obiettivo dichiarato di riportare i rossoneri in Champions League già dalla prossima stagione, ha davanti a sé diverse criticità da risolvere rapidamente.

In campionato si alternano luci e ombre: la squadra mostra mancanza di continuità e troppe occasioni create non vengono concretizzate. Nonostante la leadership del tecnico e la qualità dei nuovi acquisti siano punti di forza evidenti, i difetti vanno corretti subito.

Il lavoro cruciale di Allegri

La sosta rappresenta un’opportunità fondamentale. Allegri, pur con un gruppo ridotto, può respirare e lavorare sugli accorgimenti tecnico-tattici che possono fare la differenza sul lungo periodo.

Oltre all’aspetto tecnico, il focus è sulla gestione del gruppo:

Recuperare chi è infortunato o reduce da acciacchi leggeri. Integrare chi ha giocato meno finora. Motivare l’intera rosa.

L’obiettivo è chiaro e rispecchia la filosofia di Allegri: dare la mentalità vincente attraverso la coesione del gruppo.

Il Milan ha l’obbligo di sfruttare al massimo questa pausa. Se Allegri riuscirà a consolidare i concetti, correggere i difetti e rafforzare la mentalità di squadra, la ripresa del campionato potrà segnare un vero salto di qualità. La Champions League è la misura della rinascita del Milan sotto la guida di un tecnico esperto. Lo riporta TMW.