Allegri contro Sarri: Lazio Milan è anche la sfida dei destini incrociati fra i due tecnici. Tutti i retroscena

Allegri sfida Maurizio Sarri nella gara di domani sera tra Lazio e Milan: tanti i retroscena e gli aneddoti tra i due tecnici

Domenica sera lo Stadio Olimpico ospiterà un nuovo capitolo della sfida infinita tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, un duello che anima le cronache calcistiche fin dalla stagione 2019-2020. Fu proprio allora che il tecnico toscano sostituì il livornese sulla panchina della Juventus, cercando di imporre la sua filosofia del “Sarrismo” dopo un quinquennio di successi allegriani. Come sottolinea Tuttosport nel titolo di oggi, i loro sono veri e propri «”destini incrociati”», un legame che si è rinnovato anche pochi mesi fa. Prima del ritorno definitivo di Max in rossonero, infatti, la dirigenza di Via Aldo Rossi aveva valutato seriamente il profilo di Sarri, prima di optare per la solidità e l’esperienza del tecnico livornese.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Allegri e la mossa vincente: il peso della storia nella sfida di Roma

La gara di domani non è solo una questione di filosofia tattica, ma un crocevia fondamentale per il presente. Il Milan deve rispondere alla pressione dell’Inter, mentre la Lazio cerca punti per riequilibrare una stagione altalenante. I precedenti sorridono ad Allegri, che in 21 incontri totali contro Sarri ha ottenuto ben 12 vittorie, lasciando all’avversario solo 5 successi.

Domani, con il ritorno di pedine fondamentali e il dubbio Estupiñán-Bartesaghi ancora vivo, Max cercherà di confermare la sua supremazia strategica su quel tecnico che, per ironia della sorte, sembrava destinato a prendere il suo posto anche a Milanello.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

La quota LAZIO-MILAN OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su LOTTOMATICA e GOLDBET.