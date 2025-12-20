News
Allegri e il sogno scudetto: Max prepara la tabella, servono questi punti per poter pensare al tricolore. I numeri non mentono
Allegri, dopo le eliminazioni in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana, ha fissato la tabella scudetto: tricolore possibile
Dopo l’amarezza per l’eliminazione dalla Supercoppa e l’uscita anticipata dalla Coppa Italia, il Milan di Massimiliano Allegri si trova davanti a un bivio stagionale. Con 23 partite ancora da giocare, il tecnico livornese ha tracciato la rotta: l’obiettivo minimo resta il ritorno in Champions League (definito vitale per le casse del club), ma l’ambizione guarda più in alto.
Allegri, i conti di Max: la tabella tricolore
Secondo il Corriere dello Sport, Allegri ha fissato a 79 punti la quota minima per restare in corsa per lo Scudetto o, perlomeno, per blindare il pass europeo senza patemi.
- Il “Salvavita”: Allegri non usa giri di parole: la Champions è l’ossigeno necessario. Tuttavia, con un organico che sta performando oltre le aspettative iniziali, il tecnico non vuole porsi limiti.
- Solidità e Pragmatismo: Per raggiungere quota 79, il Milan dovrà correggere i cali di tensione visti contro Sassuolo e Napoli. La “cura Allegri” prevede meno estetica e più cinismo, tornando a quella solidità difensiva che è il marchio di fabbrica del mister.
L’effetto Füllkrug sui sogni di gloria
L’imminente arrivo di Niclas Füllkrug è la chiave di volta del mercato di Igli Tare.
- Peso in area: Con l’infortunio di Gimenez, il “Panzer” tedesco offrirà ad Allegri quell’ariete necessario per sbloccare le partite più sporche e garantire una sponda fisica a Nkunku e Leão.
- Mentalità vincente: L’innesto di un profilo internazionale serve anche a dare peso allo spogliatoio in un girone di ritorno che si preannuncia infuocato.