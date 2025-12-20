 Allegri e il sogno scudetto: Max prepara la tabella
Connect with us

News

Allegri e il sogno scudetto: Max prepara la tabella, servono questi punti per poter pensare al tricolore. I numeri non mentono

Published

2 ore ago

on

By

Allegri

Allegri, dopo le eliminazioni in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana, ha fissato la tabella scudetto: tricolore possibile

Dopo l’amarezza per l’eliminazione dalla Supercoppa e l’uscita anticipata dalla Coppa Italia, il Milan di Massimiliano Allegri si trova davanti a un bivio stagionale. Con 23 partite ancora da giocare, il tecnico livornese ha tracciato la rotta: l’obiettivo minimo resta il ritorno in Champions League (definito vitale per le casse del club), ma l’ambizione guarda più in alto.

Allegri, i conti di Max: la tabella tricolore

Secondo il Corriere dello Sport, Allegri ha fissato a 79 punti la quota minima per restare in corsa per lo Scudetto o, perlomeno, per blindare il pass europeo senza patemi.

  • Il “Salvavita”: Allegri non usa giri di parole: la Champions è l’ossigeno necessario. Tuttavia, con un organico che sta performando oltre le aspettative iniziali, il tecnico non vuole porsi limiti.
  • Solidità e Pragmatismo: Per raggiungere quota 79, il Milan dovrà correggere i cali di tensione visti contro Sassuolo e Napoli. La “cura Allegri” prevede meno estetica e più cinismo, tornando a quella solidità difensiva che è il marchio di fabbrica del mister.

L’effetto Füllkrug sui sogni di gloria

L’imminente arrivo di Niclas Füllkrug è la chiave di volta del mercato di Igli Tare.

  • Peso in area: Con l’infortunio di Gimenez, il “Panzer” tedesco offrirà ad Allegri quell’ariete necessario per sbloccare le partite più sporche e garantire una sponda fisica a Nkunku e Leão.
  • Mentalità vincente: L’innesto di un profilo internazionale serve anche a dare peso allo spogliatoio in un girone di ritorno che si preannuncia infuocato.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.