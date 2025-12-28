Allegri a TeleLombardia: «Scudetto? Pensare poco e correre tanto. Sulla prossima gara col Cagliari…»

Allegri, tecnico del Milan, ha analizzato anche a Telelombardia il successo odierno contro il Verona: le dichiarazioni

Il Milan saluta il 2025 dalla vetta della classifica. Dopo il netto 3-0 rifilato all’Hellas Verona, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia per analizzare il momento d’oro dei rossoneri, richiamando però tutti all’ordine in vista del nuovo anno e commentando con ironia il pranzo con l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli.

L’intervista a TeleLombardia

Il bilancio sulla vittoria e gli auguri:

«Innanzitutto buon anno a tutti perché è l’ultima partita, speriamo di iniziare bene a Cagliari perché non sarà semplice. Oggi è stata una partita complicata e lo sapevamo, con grande ordine i ragazzi l’hanno portata a casa».

Si torna a parlare di scudetto?

«Non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Bisogna pensare poco, correre tanto, fare e gestire meglio la palla dopo il 3-0. Dobbiamo andare a migliorare quelle che sono le cose che possiamo migliorare, che sono tante, e mettere da parte quelle che abbiamo fatto bene».

Di cosa parlerà a pranzo con Andrea Agnelli?

«Cazzeggeremo com’è giusta che sia. Mi ha fatto molto piacere che sia venuto, soprattutto se avessi preso gol mi avrebbe rotto le scatole, lui è uno di quelli a cui non piace prendere gol».