Allegri adesso parla di Scudetto: «Non cacciamo indietro questa parola» ha detto in conferenza stampa il tecnico bianconero

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Verona. Le sue dichiarazioni sullo scudetto, un obiettivo per cui sta correndo anche il Milan di Pioli.

ALLEGRI – «Non è questione di simbolo, nessuno vuole cacciare indietro la parola Scudetto, quello che viene detto ora. Il calcio si vive di momenti, ma bisogna essere realisti. Stiamo lavorando bene, bisogna migliorare e lavorare quotidianamente per farlo. Questa squadra ha futuro, bisogna consolidarlo facendo crescere la squadra a livello tecnico e mentale, in modo da costruire una squadra solida. Bisogna essere molto bravi a fare questo, allo stesso tempo con l’obiettivo chiaro di entrare nelle prime 4 posizioni per giocare la Champions l’anno prossimo poi le valutazioni le faremo a fine stagione».

