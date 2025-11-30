Allegri a DAZN: «Leao centravanti vero, ma io ho zero meriti. Scudetto? Pensiamo alla Champions. Sulla Coppa Italia...»

Allegri, tecnico del Milan, ha analizzato anche a DAZN i tre punti conquistati questa sera a San Siro contro la Lazio: le dichiarazioni

Dopo il fischio finale e la tensione degli ultimi minuti, Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di DAZN per analizzare la sofferta ma preziosa vittoria del Milan sulla Lazio. Il tecnico toscano ha voluto subito chiarire l’episodio che ha portato al cartellino rosso, per poi spostare l’attenzione sulla prestazione della squadra e sui singoli, mantenendo però un profilo basso per quanto riguarda le ambizioni di classifica a lungo termine.

Ecco le sue dichiarazioni integrali.

COSA È SUCCESSO NEL FINALE – «Niente. Ho solamente detto che quando c’è lui succedono sempre cose brutte a noi, nessuna offesa. L’importante era vincere. Abbiamo fatto una partita a due facce. Nel secondo tempo la squadra ha fatto ottime cose anche tecnicamente, ma bisogna assolutamente migliorare in alcune fasi della partita».

SU LEAO E I MERITI – «Io di percentuale non ho niente. Leao può fare il centravanti, lo faceva già al Lille. Ha attaccato molto bene la porta, può solo che migliorare».

SU MAIGNAN E I PUNTI – «Il portiere fa parte degli 11 che scendono in campo. Non è questione di portiere, ma è una questione di avere giocatori bravi. Così è più semplice vincere le partite. Maignan ha fatto una parata molto difficile, ma tutta la squadra è stata brava, anche a costruire un entusiasmo che dobbiamo mantenere».

TABÙ SCUDETTO – «Ma no, voi potete nominare quello che vi pare. Questi 3 punti sono importanti perché sono 3 in meno che bisogna fare per rientrare in Champions. Adesso bisogna concentrarsi prima sulla Coppa Italia e poi sulle 6 partite rimanenti. La classifica è spaccata a metà, quindi è un campionato strano e bisogna fare più punti possibile perché in una giornata può cambiare tutto».

SULL’ATTEGGIAMENTO DIFENSIVO – «Difensori, attaccanti, quelli che entrano, per cercare di creare dei presupposti per fare una bella stagione è importante che tutti siano partecipi. E questo lo fanno i grandi giocatori, sennò non riusciresti a lottare per la vittoria. Non deve essere un punto di arrivo la vittoria nel derby, quella di stasera, l’importante è continuare a fare punti».

SULLE DIFFICOLTÀ CON LE PICCOLE – «Avremo modo di preparare prima di Torino la partita. Dobbiamo essere bravi ad invertire la rotta e giocare le partite con la stessa attenzione di stasera».