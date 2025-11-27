Allegri protegge Nkunku: «Arrivato a fine agosto, ho fiducia in lui per il futuro. Ecco cosa mi aspetto»

Allegri su Nkunku: il tecnico predica calma per il francese, rallentato dalla Nazionale. Fiducia massima per il sostituto di Pulisic contro la Lazio



Durante la conferenza stampa di presentazione della cruciale sfida di sabato sera a San Siro contro la Lazio, Massimiliano Allegri si è soffermato a lungo sulle possibili scelte di formazione, complice la probabile assenza di Christian Pulisic. I riflettori si sono inevitabilmente spostati su Christopher Nkunku, il candidato numero uno a rilevare il posto dell’americano sulla trequarti del Milan. Il tecnico livornese ha voluto spegnere sul nascere eventuali critiche sul rendimento dell’ex Chelsea, spiegando le difficoltà di adattamento dovute a un calendario frammentato e ribadendo la sua totale fiducia.

Allegri ha analizzato con lucidità il percorso del francese, arrivato negli ultimi giorni di mercato e subito sballottato tra club e impegni internazionali.

NKUNKU AL POSTO DI PULISIC? – «I giocatori che arrivano a fine agosto come Nkunku e che poi va due volte in Nazionale, non mi aspettavo di più, mi aspetto che in futuro si esprima al massimo. Sono fiducioso in lui come negli altri, non scordiamoci di Jashari, di Odogu che è andato con la squadra». Parole che sanno di investitura: il tempo per vedere il vero Nkunku è adesso.

