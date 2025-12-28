Allegri scaccia il tabù “piccole” e ritrova il primato momentaneo: ora due colpi dal mercato? Le richieste

Allegri, con il netto 3-0 rifilato al Verona, scaccia via il fantasma delle “piccole” e aspetta il mercato: due colpi all’orizzonte?

Il 3-0 rifilato all’Hellas Verona in questo 28 dicembre non è solo una vittoria da tre punti, ma rappresenta una vera liberazione psicologica per il Milan. Come sottolineato da Calciomercato.com, i rossoneri hanno finalmente sfatato il tabù delle squadre della parte destra della classifica, un limite che finora aveva frenato la corsa di Massimiliano Allegri.

Addio ai passi falsi: una risposta da grande

Prima di oggi, il percorso contro le “piccole” era stato un calvario: dal KO estivo con la Cremonese ai pareggi amari con Pisa, Parma (da 2-0 a 2-2) e Sassuolo. La prestazione di San Siro ha cancellato i dubbi sorti dopo l’uscita in Supercoppa contro il Napoli:

Solidità ritrovata: Il clean sheet e la gestione della gara dopo il vantaggio sono i segnali che Allegri cercava.

Il clean sheet e la gestione della gara dopo il vantaggio sono i segnali che Allegri cercava. I protagonisti: La luce si è accesa grazie all’asse Rabiot-Pulisic, per poi lasciare spazio alla definitiva rinascita di Nkunku, autore di una doppietta che archivia la pratica ed evita nuovi spettri da rimonta.

Mercato: Fullkrug non basta per sognare lo Scudetto

Se il campo ha ridato certezze, il mercato deve ora alzare l’asticella. Con l’obiettivo Champions dichiarato, ma la parola “Scudetto” che inizia a circolare, la dirigenza si muove: