Allegri Milan, spunta il retroscena da Milanello: il tecnico è riuscito a correggere un grande difetto della scorsa stagione

Allegri Milan, Peppe Di Stefano elogia il lavoro del tecnico a Milanello: il livornese ha riportato equilibrio e normalità nel centro sportivo rossonero

Il lavoro di Massimiliano Allegri non si misura solo attraverso i tre punti conquistati nel Derby o la risalita in classifica, ma passa soprattutto dalla gestione quotidiana del gruppo. A sottolineare questo aspetto cruciale è stato Peppe Di Stefano, intervenuto ai microfoni di MilanVibesHQ. Il giornalista, profondo conoscitore delle dinamiche di casa Milan, ha voluto evidenziare come l’avvento del tecnico toscano abbia trasformato l’atmosfera all’interno del centro sportivo, ristabilendo un clima che mancava da tempo.

Allegri Milan, il retroscena da Milanello

IL RITORNO ALLA NORMALITÀ – «Allegri ha riportato normalità. Io che vivo Milanello abbastanza spesso batto su questo tema: la normalità è tornata a Milanello».

Secondo l’inviato, che vive la quotidianità di Milanello da vicino, la chiave di volta della gestione Allegri risiede proprio in questo concetto apparentemente semplice ma fondamentale: la normalità. Il tecnico ha saputo ripulire l’ambiente da eccessi o tensioni, riportando al centro del villaggio il lavoro, la disciplina e un equilibrio gestionale che sta dando i suoi frutti. Questa “normalizzazione” dei processi e dei rapporti interni è, secondo Di Stefano, il vero segreto che ha permesso alla squadra di ritrovare compattezza e risultati, costruendo le basi solide su cui oggi poggia il progetto tecnico della Vecchia Signora.