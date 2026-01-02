Allegri Milan, Polverosi ne è sicuro: l’allenatore vorrebbe un altro difensore. Segui le ultimissime

Con l’arrivo del 2 gennaio 2026, la sessione invernale di riparazione entra ufficialmente nel vivo. Il Milan, dopo aver già messo a segno il colpo Niclas Fullkrug, possente centravanti tedesco abilissimo nel gioco aereo e nella protezione della palla, non sembra intenzionato a fermarsi. La missione della dirigenza è chiara: puntellare la rosa per garantire solidità a un progetto tecnico appena iniziato.

L’analisi del Corriere dello Sport sulle mosse del Diavolo

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, attraverso un’approfondita analisi firmata dal giornalista Alberto Polverosi, i rossoneri si trovano davanti a un bivio strategico. Se da un lato l’assenza dalle competizioni europee permette di gestire meglio le energie, dall’altro l’emergenza infortuni sta mettendo a dura prova la tenuta del gruppo.

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e tecnico toscano rinomato per la sua meticolosa organizzazione difensiva, aveva inizialmente avallato l’idea di un organico più snello. Tuttavia, come sottolineato dalla fonte, le recenti defezioni hanno cambiato le priorità a Milanello. Allegri ha ora la necessità di forze fresche per mantenere alto il livello di competitività della formazione rossonera.

Un rinforzo per la difesa a tre di Allegri

Il focus del mercato rossonero si sposta ora sulla retroguardia. Alberto Polverosi è stato chiaro: l’allenatore livornese sarebbe pienamente soddisfatto se arrivasse un nuovo difensore centrale. Questo profilo risulterebbe fondamentale per consolidare il sistema della difesa a tre, un modulo che richiede interpreti esperti e capaci di guidare il reparto con personalità.

A gestire le delicate trattative in queste ore è Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e stratega del mercato internazionale con una lunga esperienza nella costruzione di rose equilibrate. Tare è al lavoro per individuare un profilo che possa integrarsi subito negli schemi del Diavolo, garantendo quelle rotazioni necessarie per evitare ulteriori sovraccarichi fisici ai titolari.

La visione di Tare per il futuro dei rossoneri

La sinergia tra Igli Tare e Massimiliano Allegri sarà la chiave di volta di questo mercato di gennaio. Dopo aver rinforzato l’attacco con l’innesto di Fullkrug, il club meneghino punta a blindare l’area di rigore. L’obiettivo è rendere la fase difensiva dei rossoneri impenetrabile, permettendo alla squadra di lottare per i vertici della classifica con maggiore sicurezza.