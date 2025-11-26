Allegri Milan, obiettivi di mercato già fissati: questi due ruoli da coprire! Gli aggiornamenti. Segui le ultimissime

A Milanello si respira un’aria di inatteso e gratificante successo. Il Diavolo sta vivendo un primo quarto di stagionestraordinario, forse al di là di ogni aspettativa, specialmente dopo la chiusura amara dell’anno precedente, culminata con un deludente ottavo posto. L’impronta di Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese, è chiara: la squadra si gode ora un secondo posto in classifica, a soli due punti dalla vetta, frutto di una striscia impressionante di undici risultati utili consecutivi arrivati dopo la sconfitta shock contro la Cremonese.

L’ottimismo è riassunto anche dal Corriere della Sera, che oggi titola: “Con Max (e Mike) è un Milan d’acciaio. E ora può crescere“. Un encomio che sottolinea la solidità difensiva, merito anche di Mike Maignan, e l’abilità di Allegri nel plasmare una mentalità vincente.

I Punti Deboli e le Richieste Tassative di Allegri

Nonostante l’ottimo momento, il club di Via Aldo Rossi non è esente da problematiche, come dimostrano i recenti passi falsi con le piccole e, soprattutto, un intero mese affrontato con la rosa decimata dagli infortuni. Per far sì che queste inevitabili contingenze non frenino la corsa allo Scudetto, Allegri ha le idee chiare su cosa chiedere alla dirigenza.

Il tecnico ha bisogno di rinforzi mirati per aumentare la profondità e l’efficacia della squadra. Come riportato nel sottotitolo del quotidiano milanese, le priorità sono due:

Un Esterno a Destra: È fondamentale trovare un elemento che possa garantire riposo e ricambio a Alexis Saelemaekers, l’instancabile esterno belga. Il suo rendimento, cruciale negli schemi di Allegri, non può essere compromesso da un eccessivo minutaggio. Un Centravanti d’Area: La punta è la richiesta più stringente. Allegri cerca un attaccante con caratteristiche precise, un finalizzatore puro capace di muoversi negli ultimi sedici metri, un profilo che potrebbe spingere l’attuale attaccante Gimenez lontano da Milano, viste le aspettative non pienamente soddisfatte.

Il compito di tradurre queste richieste in realtà spetta ora a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. La sua capacità di intervenire sul mercato di gennaio con colpi di qualità sarà la chiave per trasformare questo Milan d’acciaio in un Diavolo in grado di lottare per il vertice fino alla fine.