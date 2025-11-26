Allegri Milan, il vantaggio di non avere l’Europa: ecco la fortuna rossonera. Segui le ultimissime sui rossoneri

La stagione del Milan è atipica nel panorama delle grandi del calcio italiano: per la prima volta da tempo, i Rossonerinon sono impegnati in alcuna competizione europea. Se da un lato l’assenza dalle coppe rappresenta un passo indietro per la storia del club, dall’altro lato, offre un vantaggio strategico di enorme importanza nella lotta per il vertice della Serie A.

Tuttosport (fonte citata) dedica oggi una riflessione proprio a questo tema cruciale, intitolando: “Il vantaggio di Allegri è il tempo”. L’analisi sottolinea come l’assenza di impegni infrasettimanali permetta al Milan di Massimiliano Allegri, il nuovo e pragmatico allenatore del Diavolo, di concentrare tutte le energie su due obiettivi: la zona Champions Leaguee la possibilità, non ancora dichiarata, di una corsa Scudetto.

Tempo Extra e Precedenti Illuminanti

Il beneficio del tempo a disposizione è un dato oggettivo. Il quotidiano sportivo evidenzia che, rispetto alle dirette concorrenti, il tecnico livornese avrà a disposizione circa 26 giorni in più per lavorare con la squadra al completo, tra sedute di allenamento intensive, recupero fisico e affinamento tattico.

Un precedente storico illustre avvalora questa tesi: l’anno scorso, il Napoli di Antonio Conte (allora tecnico partenopeo) sfruttò l’assenza dalle coppe europee per concentrarsi totalmente sul campionato, un fattore chiave che portò alla conquista dello Scudetto. Sebbene Allegri abbia mantenuto un profilo basso, dichiarando di voler “pensare una gara alla volta” per poi tirare le somme a marzo, le sue ambizioni non possono prescindere da questo bonus temporale.

La Strategia di Allegri e Tare

L’unico impegno extra a cui il Milan dovrà far fronte in aggiunta alla Serie A è la Supercoppa Italiana a Riyadh, una singola partita che non incide sul lungo periodo quanto una fase a gironi di Champions League.

Questa opportunità tattica è un elemento fondamentale nella strategia di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei Rossoneri. Tare sa che il tempo a disposizione di Allegri per lavorare sulla tenuta fisica e sulle lacune tattiche della squadra è un asset da massimizzare. La possibilità di evitare il logorio dei doppi impegni settimanali non solo riduce il rischio di infortuni, ma permette ad Allegri di creare una mentalità da “finale” in ogni singola partita di campionato. Il Diavolo ha un’arma in più rispetto a Inter e Juventus: il tempo prezioso da dedicare alla costruzione del suo successo in Serie A.