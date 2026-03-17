Allegri detta la strada: il tecnico rossonero chiede quattro rinforzi per poter puntare in alto. Tutti i dettagli e le richieste

Allegri indica la via: il tecnico rossonero chiede quattro rinforzi per il salto di qualità. Ecco i dettagli e le richieste

In via Aldo Rossi si respira già aria di programmazione per la prossima stagione, nonostante ci sia ancora un obiettivo vitale da centrare: la qualificazione in Champions League. La dirigenza rossonera ha le idee chiare per l’estate: l’obiettivo sarà quello di alzare il livello non solo delle riserve, ma anche dei titolari. Per competere stabilmente ad alti livelli, serve un innesto di fisicità ed esperienza internazionale che permetta di colmare il gap con le big europee.

Il tecnico livornese ha tracciato l’identikit dei rinforzi necessari per il salto di qualità definitivo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la richiesta è precisa e non ammette deroghe sulla tipologia di profilo: «Massimiliano Allegri chiede quattro giocatori strutturati, pronti all’uso, alla Rabiot. Il tecnico è convinto che solo così il Milan potrà puntare ad essere competitivo sia in Italia che in Europa, aggiungendo quella sostanza necessaria nei momenti chiave della stagione».

Allegri, dimenticare la Lazio: la sfida al Torino e lo scontro col Napoli

Prima di tuffarsi sul mercato, però, c’è una classifica da blindare. Svanito il sogno scudetto, il Milan deve reagire immediatamente per evitare che il finale di campionato diventi una trappola. Il margine d’errore si è ridotto drasticamente e l’imperativo in casa rossonera è uno solo: dimenticare subito il ko contro la Lazio e ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico.

Il calendario mette subito alla prova i ragazzi di Allegri: «Sabato alle 18 a San Siro arriva il Torino. Sarà fondamentale chiudere questa pratica prima della sosta per i playoff mondiali. Al rientro, ci attenderà quello che si profila come lo scontro diretto col Napoli a Pasquetta per il secondo posto. Sarà una sfida decisiva per definire le gerarchie della Serie A e blindare l’Europa che conta».