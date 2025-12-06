Allegri Milan, il primato nasconde una falla: l’accusa precisa al progetto del tecnico livornese

Allegri, primo posto col brivido: c’è un difetto di fabbrica che rischia di far saltare il banco, l’analisi è impietosa

Essere primi in classifica è dolce, ma a volte il panorama dalla vetta può nascondere insidie che, se ignorate, rischiano di costare caro nel lungo periodo. Nonostante il Milan guardi tutti dall’alto in basso in campionato, c’è un ingranaggio nel meccanismo apparentemente perfetto di Massimiliano Allegri che sembrerebbe non funzionare alla perfezione. Se l’undici titolare offre garanzie assolute di solidità, competendo alla pari con chiunque, è guardando alle spalle dei protagonisti che sorgono i dubbi più atroci: manca qualcosa nelle alternative.

Si tratta di un deficit non da poco, specialmente per un tecnico pragmatico come il livornese che, a più riprese e in diverse conferenze stampa, ha definito la profondità della rosa e l’impatto dei subentranti come fattori fondamentali nella rincorsa ai grandi obiettivi stagionali. Nel calcio moderno, e nella filosofia di Max, la partita si gioca sui 90 minuti più recupero e spesso si decide nel finale: spesso e volentieri la panchina, con le giuste sostituzioni e l’energia fresca, può essere decisiva per sbloccare gare complicate o blindare vantaggi risicati.

Purtroppo, l’attuale organico a disposizione delle seconde linee non sembra essere all’altezza di queste ambizioni. È una disamina lucida e severa quella proposta questa mattina da Il QS, nell’edizione de Il Giorno. Il quotidiano punta il dito contro il «Diavolo 2.0» di Allegri, sostenendo che il progetto non funzioni a pieno regime proprio a causa di una zavorra strutturale evidente: «Panchina corta e poca qualità». Un titolo che suona come un campanello d’allarme per la dirigenza: per vincere lo Scudetto non bastano i campioni in vetrina, servono ricambi all’altezza nel retrobottega, e al momento la coperta rossonera appare pericolosamente corta.