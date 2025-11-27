Allegri Milan, servono questi colpi a gennaio per puntare allo scudetto. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Corriere dello Sport ha lanciato un chiaro monito alla dirigenza di Casa Milan, dedicando un titolo in prima pagina inequivocabile: “Il mercato per aiutare Allegri“. Il quotidiano sportivo ha messo in luce le necessità impellenti della società di via Aldo Rossi, analizzando un dato statistico sorprendente che spiega molte delle dinamiche viste finora in campo.

Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato in sella per guidare il Diavolo al vertice, è l’allenatore che, in questa prima parte di Serie A, ha effettuato il minor numero di sostituzioni. Dietro questa gestione apparentemente conservativa non si nasconde una semplice scelta tattica, ma una problematica strutturale profonda: la rosa è troppo corta, costringendo Allegri a spremere costantemente gli stessi uomini chiave.

📉 I Numeri Non Mentono: Organico al Limite per lo Scudetto

I numeri evidenziano in maniera netta la situazione di emergenza. L’organico a disposizione del Milan conta attualmente soltanto 19 giocatori di movimento, una cifra troppo bassa per poter reggere i ritmi altissimi e logoranti di una stagione che include tre competizioni.

Nonostante questa limitazione numerica, il rendimento dei rossoneri è stato finora eccellente. Il Milan occupa saldamente il secondo posto in classifica, a soli due punti di distanza dalla Roma capolista, dimostrando l’ottimo lavoro di Allegri e l’impegno dei titolari inamovibili.

Tuttavia, il sogno Scudetto – con l’obiettivo dichiarato di strappare il titolo al Napoli campione in carica – richiede un cambio di passo immediato sul mercato.

🎯 La Mossa Chiave: Igli Tare Chiamato ad Intervenire

Se l’obiettivo è lottare fino alla fine, la dirigenza – e in particolare il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese noto per la sua capacità di muoversi con rapidità ed efficacia – dovrà intervenire pesantemente nella sessione invernale.

Tare ha il compito di allungare l’organico con rinforzi di qualità e esperienza che possano offrire ad Allegrialternative credibili, in modo da poter concedere il giusto riposo ai pilastri della squadra. Solo una campagna acquisti invernale mirata potrà fornire al tecnico livornese gli strumenti necessari per affrontare il girone di ritorno con la profondità richiesta per vincere il campionato. La pressione sul DS rossonero è massima.