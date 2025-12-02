Connect with us

Allegri, la legge del "corto muso" e il vantaggio sulle rivali: l'analisi di Vernazza sulla lotta Scudetto

Allegri

Allegri guida la classifica grazie agli scontri diretti vinti e al vantaggio di non giocare le coppe europee: l’analisi della corsa scudetto

La Serie A sta vivendo una stagione di straordinario equilibrio, con una situazione in vetta alla classifica che appare, dopo 13 giornate, decisamente ingarbugliata. Uno scenario con ben quattro squadre racchiuse nello spazio di un solo punto non si verificava dal lontano 2001, a testimonianza di un campionato combattuto punto su punto. Attualmente, a guardare tutti dall’alto sono il Milan e il Napoli, ma la fisionomia della graduatoria cambia di settimana in settimana, imponendo una concentrazione altissima perché basta un passo falso per ritrovarsi a inseguire. A fare il punto sul momento d’oro dei rossoneri è intervenuto il giornalista Sebastiano Vernazza sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Allegri mago degli scontri diretti

L’analisi si concentra sulla concretezza della squadra di Massimiliano Allegri, capace di fare la voce grossa proprio quando il livello si alza. Il tecnico livornese ha plasmato un gruppo che ha saputo imporsi su tutte le dirette concorrenti, seguendo fedelmente la sua filosofia.

IL MILAN E LE RIVALI«Il Milan ha battuto le altre tre e sempre di corto muso, come da codice allegriano. Due vittorie per 1-0 contro Roma e Inter e il 2-1 contro il Napoli. I rossoneri hanno sconfitto anche il Bologna (altro 1-0). È un dettaglio che conta molto, significa che il Milan si è dimostrato superiore alla concorrenza». Vincere gli scontri diretti, seppur di misura, è un segnale di forza mentale e superiorità tattica che pesa come un macigno sulla classifica.

Infine, Vernazza sottolinea un fattore strategico fondamentale che potrebbe fare la differenza nella lunga distanza: la gestione delle energie. Mentre le avversarie sono impegnate sui palcoscenici internazionali, il Diavolo può concentrarsi esclusivamente sul campionato.

IL VANTAGGIO DELLE COPPE«Il vantaggio è noto: Massimiliano Allegri non deve districarsi tra campionato e coppe, le altre pagano l’usura del doppio “incarico”». Un assist non da poco per Allegri, che può preparare ogni match con la settimana tipo a disposizione.

