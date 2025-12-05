Connect with us

Allegri Milan, ora resta solo il campionato! Il tecnico predica calma dopo l'eliminazione in Coppa Italia. E Tare...

Allegri, delusione di coppa ma parallelismo intrigante: c'entra il Napoli di Conte, quelle similitudini non passano inosservate

Lazio Milan, i rossoneri salutano la Coppa Italia, ora testa alla Supercoppa e al campionato: la doppia missione di Allegri

Prime pagine quotidiani sportivi – 5 dicembre 2025

Theo Hernandez e i suoi numeri in Arabia. L'ex terzino rossonero resta uno dei migliori al mondo?

Allegri Milan, dopo l’eliminazione in Coppa Italia ai rossoneri resta solo il campionato: il tecnico predica calma. Speranza Maignan?

Senza le coppe europee, gli obiettivi del Milan erano contati e la Coppa Italia rappresentava un traguardo concreto, visto il feeling speciale di Massimiliano Allegri con il trofeo. Il sogno, però, si infrange all’Olimpico per un’ingenuità difensiva dopo un primo tempo letargico.

Come sottolinea oggi Tuttosport, la prospettiva stagionale si restringe drasticamente: «Milan, resta solo il campionato. Senza Europa c’è un unico obiettivo».

Lo stesso tecnico rossonero non ha nascosto il rammarico per l’epilogo: «Ci sono state tre-quattro buone occasioni, poi abbiamo incassato un gol evitabile». Ora restano la Supercoppa e la corsa in Serie A per blindare la Champions League. A margine della sfida, il direttore sportivo Igli Tare ha offerto un aggiornamento importante sul fronte mercato, parlando del rinnovo di Mike Maignan: «Cercheremo la strada giusta nei tempi dovuti». Parole che invitano alla calma in un momento delicato.

